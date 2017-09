Εκανε ματσάρες και είναι ο μοναδικός στο Νησί που βρήκε δίχτυα και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ετσι ο Σαντίο Μανέ έλαβε το βραβείο του καλύτερου παίκτη της Premier League για τον Αύγουστο, πραγματοποιώντας εξαιρετικό ξεκίνημα με τη Λίβερπουλ.

Played 3️⃣

Scored 3️⃣

Sadio Mane is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for August pic.twitter.com/O2QXYyhub7

— Premier League (@premierleague) September 8, 2017