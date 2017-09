«Ακόμα και σήμερα το χρώμα του δέρματος λειτουργεί αποτρεπτικά. Δυστυχώς το δέρμα είναι ένα... σύνορο και όριο για πολλά άτομα», επισήμανε μεταξύ άλλων ο παλαίμαχος άσος Λιλιάν Τουράμ.

Ο Τουράμ στάθηκε ακόμα και σε γεωγραφικά κριτήρια και θέματα χωρών τονίζοντας πως ποτέ κανείς δεν πρέπει να έχει έναν τρόπο σκέψης και να εμμένει σε αυτόν. Δείτε πιο κάτω και σχετικές φωτό:

Lilian Thuram giving a much needed geography lesson - don't be trapped in 1 way of thinking #SoccerBordersConf pic.twitter.com/uJcwSlgReU

— Soccer & Borders (@SoccerBorders) September 6, 2017