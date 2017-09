Νικολάου σε Ρέτσο: «Πολύ περήφανος για σένα αδερφούλη» (pic)

Αδερφουλη καλή επιτυχία στη καινούργια σου ομάδα. Ήμουν είμαι και θα είμαι πολύ περήφανος για σένα,ότι έχεις κάνει μέχρι τώρα το αξίζεις και να είσαι σίγουρος πως έχεις να κανείς πολύ περισσότερα πράγματα.. Δε θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που είδα το περιβραχιόνιο το αρχηγού στο χέρι σου, ήταν και θα είναι από τις πιο όμορφες στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί... Έφτασε η στιγμή μετά από 10 χρόνια να σε αποχωριστώ, να χαράξεις τη δικιά σου γραμμή, τη δικιά σου πορεία...Σου εύχομαι ότι καλύτερο στη καριέρα σου πάνω από όλα να είσαι γέρος, όλα τα αλλά θα έρθουν δεν αγχώνομαι για σένα και ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναπαίξουμε μαζί όπως παλιά..! Θα μου λείψεις πολύ Αδερφούλη, καλή τύχη !!@panosretsos

A post shared by Δημητρης Νικολαου (@dimitris_nikolaou) on Sep 6, 2017 at 4:45am PDT