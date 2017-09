Σε ένα βίντεο, όλη η μοναξιά του Μέσι στην Αργεντινή (vid)

Ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της πατρίδας του δεν κατάφερε να αποτρέψει την ισοπαλία (1-1) με την Βενεζουέλα, το βράδυ της Τρίτης.

Μάλιστα, υπάρχει ένα στιγμιότυπο που στο οποίο αποτυπώνεται κάθε προσπάθεια του Μέσι να βοηθήσει και να βοηθηθεί, αλλά δεν το καταφέρνει.

Κι αυτό, διότι μπορεί εκείνος να βγάλει μια καταπληκτική μπαλιά, αλλά οι άλλοι δεν καταφέρνουν να κάνουν ούτε ένα σωστό κοντρόλ...

Εξάλλου, δίχως τον αρχηγό της, η «αλμπισελέστε» συγκέντρωσε 7 βαθμούς σε 8 ματς προκριματικής φάσης Μουντιάλ, ενώ με τον Μέσι παρών, οι πόντοι έγιναν 17 στον ίδιο αριθμό παιχνιδιών.

Δείτε το βίντεο :

What Messi has to deal with in the Argentina team... pic.twitter.com/9E0hailR8o

— FurnyFootball (@FurnyFootball) September 6, 2017