Πρώτη ημέρα του συνεδρίου στο Καραϊσκάκη (pics & vids)

Μετά την τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου του Χάρβαρντ (“Reinforcing, Crossing, and Transcending Borders: Soccer in a Globalized World” ή αλλιώς «Ενδυναμώνοντας, Περνώντας και Υπερβαίνοντας τα Σύνορα: Το Ποδόσφαιρο στον Κόσμο της Παγκοσμιοποίησης»), το βράδυ της Δευτέρας, στο Μουσείο της Ακρόπολης, με φόντο τον Παρθενώνα, ήρθε η ώρα οι σύνεδροι να καθίσουν στο τραπέζι και να θέσουν όλα εκείνα τα θέματα, η συζήτηση των οποίων μπορεί να επιφέρει καίριες αποφάσεις και κινήσεις, για την προσφορά του ποδοσφαίρου στην ανθρωπότητα. Οι ομιλίες άρχισαν από τις 09:30 και συνεχίστηκαν για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σε μία γεμάτη ατζέντα, με ποικίλη θεματολογία. Παρών, σε ένα κομμάτι του συνεδρίου, ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ακαδημαϊκούς, αλλά και ανθρώπους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι δίνουν το παρών στο Καραϊσκάκη. Με μία μικρή διακοπή το μεσημέρι, οι συνεδρίες διήρκεσαν αρκετές ώρες.

Στα... ιδιαίτερα της πρώτης ημέρας, η επικοινωνία μέσω Skype, με εκπρόσωπο της UNESCO, με τον οποίο συζητήθηκαν αρκετά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να εκφράζονται, μέσω του αθλητισμού. Παρών στο Καραϊσκάκη ήταν και ο Παραολυμπιονίκης Παύλος Μάμαλος, ο οποίος συνομίλησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και τους συνέδρους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης, 5 Σεπτεμβρίου, με τις ομιλίες και τα θέματα που συζητήθηκαν, από τους συνέδρους ακαδημαϊκούς, από όλο τον κόσμο:

1η μέρα συνεδρίου_ Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

09:30 Πάνελ 1: Ιδιότητα του πολίτη και αίσθημα του «ανήκειν»

«Οι αθλητές δεν έχουν πατρίδα! Το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό πεδίο διεθνοτικής κατανόησης στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας;»

Dario Brentin, Πανεπιστημιακός βοηθός, Πανεπιστήμιο του Γκρατς, Αυστρία

«Για πολλούς νέους πρόσφυγες, το ποδόσφαιρο είναι o δρόμος προς την αφομοίωση.»

Mike Hopps, Διευθυντής Εκδοτικών Υπηρεσιών, Development Services Group, Inc., ΗΠΑ

«Ποιος ανήκει στο Έθνος; Αλλαγές στην άθληση, την μετανάστευση και την ιθαγένεια»

Gijsbert Oonk, Αναπληρωτής Καθηγητής Παγκόσμιας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Εράσμους, Ολλανδία

Συντονιστής: Daren Graves, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης, Κολλέγιο Σίμονς, ΗΠΑ

11:30 Ομάδα 2: Ενίσχυση της συλλογικότητας

«Ο ρόλος του ποδοσφαίρου στην οικοδόμηση της ειρήνης και την επίλυση των συγκρούσεων»

Richard Giulianotti, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Loughborough, ΗΒ

«Η πηγή του μεταποικιακού μέλλοντος της Αφρικής; Περί νεολαίας, ποδοσφαίρου και μια ηθική πολιτική από την Ποδοσφαρική Ακαδημία Right to Dream, Γκάνα»

“The Fount of Africa’s Postcolonial Futures? On Youth, Football and a Moral Politics of Future-Making out of the Right to Dream Academy, Ghana”

Darragh McGee, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Μπαθ, ΗΒ

«Κινητικότητα ομοφυλόφιλων εντός και μεταξύ ποδοσφαρικών χώρων»

Deniz Aktan, Υποψήφιος Διδάκτωρ κοινωνικολογίας, Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου

Συντονιστής: Daren Graves, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης, Κολλέγιο Σίμονς, ΗΠΑ