Ντελέ Άλι: «Το μεσαίο δάχτυλο ήταν για τον Γουόκερ!» (pic)

Ο Ντελέ Άλι είχε νεύρα στο ματς της Αγγλίας με τη Σλοβακία, κάτι που το έκανε να σηκώσει το μεσαίο δάχτυλο.

Μετά το τέλος του ματς, ο χαφ των «λιονταριών» αποκάλυψε πως αυτή η χειρονομία ήταν για τον φίλο του και παλιό συμπαίκτη στην Τότεναμ, Κάιλ Γουόκερ. Βέβαια ακόμα και έτσι δεν είναι σίγουρο πως θα γλιτώσει την ποινή.

Δείτε τι ανέβασε το twitter

Just to clarify, the gesture tonight was a joke between me and my good friend Kyle Walker! Apologies for any offence caused! Great win 2nite

— Dele (@dele_official) 4 Σεπτεμβρίου 2017