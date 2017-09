Η υπογραφή Μαρινάκη στο Δίκαιο συμμετοχής στον αθλητισμό (pics)

Το Παγκόσμιο Συνέδριο του Χάρβαρντ άρχισε τις εργασίες του και ο Ολυμπιακός αποδεικνύεται ο ιδανικός οικοδεσπότης. Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης έβαλε την πρώτη υπογραφή για το Δίκαιο συμμετοχής στον αθλητισμό. Στο Συνέδριο παρόντες είναι και οι Σωκράτης Κόκκαλης και Γιώργος Βασιλειάδης.

Δείτε πιο κάτω σχετική φωτό αλλά και φωτογραφίες στην Gallery:

@olympiacos_org Pres. Evangelos Marinakis is 1st signatory of The Right to Participate in Sport. Sign here: https://t.co/2rebIl2diZ pic.twitter.com/XaTOvzWyMH

— Soccer & Borders (@SoccerBorders) September 4, 2017