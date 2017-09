Ο Αμπιντάλ και ένα ρομπότ ξεναγούν στο «Καμπ Νόου» ένα ετοιμοθάνατο παιδάκι (vid)

Το όνειρο του 13χρονου Πολ ήταν να επισκεφτεί το «Καμπ Νόου». Μόνο που δεν θα μπορούσε να το κάνει ποτέ. Βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο δεν γινόταν να βρεθεί στο αγαπημένο του ποδοσφαιρικό μέρος. Ο Ερίκ Αμπιντάλ όμως που έμαθε την ιστορία του, μέσω ενός ρομπότ με κάμερα, βόλταρε στο χορτάρι του γηπέδου της Μπαρτσελόνα και το παιδάκι παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση, ζώντας τις τελευταίες στιγμές ευτυχίας του. Λίγες μέρες αργότερα ο μικρός Πολ έχασε τη μάχη...

With the help of Eric Abidal and a robot, a terminally ill child's Barcelona dream came true. ( h/t @Fundaciofcb) pic.twitter.com/taQfJBrpyY

