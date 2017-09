Νεϊμάρ και Γκάμπριελ Ζέσους «μαγνητίζουν» τη μπάλα (vid)

Ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι κι εκείνος της Παρί Σεν Ζερμέν, έχουν αναπτύξει εξαιρετική σχέση, παίζουν παρέα ακόμα και σε τουρνουά 5x5 με την επωνυμία του Νεϊμάρ, ενώ, έδειξαν πως ξέρουν να περνούν καλά ακόμα και με μια απλή προθέρμανση.

Αποφεύγοντας τα... βαρετά σπριντ από τη μια εστία του γηπέδου στην άλλη, οι δύο ποδοσφαιριστές βάζουν πρόκληση και βρίσκουν κίνητρο, κάνοντας «γκελάκια» και κρατώντας τη μπάλα στον αέρα καθ' όλη τη διαδρομή τους!

Δείτε το βίντεο :

Gabriel Jesus having a bit of fun with Neymar pic.twitter.com/cOruqI4yEv

— ManCityPhotos (@ManCityPhotos) September 3, 2017