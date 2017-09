Κέρδισε αποβολή αντιπάλου με χρήση βίντεο ο Σβαϊνστάιγκερ (vid)

Ο θρύλος της Μπάγερν Μονάχου και πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο MLS χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, στο Μόντρεαλ (1-0), κερδίζοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα έπειτα από το πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Μπόντορ στο 50'.

Αν και αρχικά ο διαιτητής είχε δείξει κίτρινη κάρτα, είδε ξανά το ριπλέι και αποφάσισε να στείλει στ' αποδυτήρια τον ποδοσφαιριστή της Impact Montreal, ο οποίος αποδέχθηκε την τιμωρία και έδωσε το χέρι στον ρέφερι.

Video Review: A red card is shown to @impactmontreal defender Deian Boldor for serious foul play. #MTLvCHI https://t.co/A7y6h26ue5

— Major League Soccer (@MLS) September 3, 2017