Δεύτερος νεότερος σκόρερ της Ουαλίας ο Γούντμπερν (vids)

Ο νεαρός άσος της Λίβερπουλ, μπήκε στο ματς με τους Αυστριακούς στο 69ο λεπτό, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του και ήταν τέτοια η βραδιά και η μοίρα του, που θα τον καθιστούσαν... χρυσό σκόρερ.

Στο 74' με τρομερό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και χάρισε στους «δράκους» μια τεράστια νίκη με σκορ 1-0, για να συνεχίσει η ομάδα του Κόουλμαν το κυνήγι της 2ης θέσης του 4ου προκριματικού ομίλου του Μουντιάλ 2018.

Ο Γούντμπερν, βρίσκοντας δίχτυα στην πρώτη του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, έγινε ο δεύτερος νεότερος σκόρερ για την Ουαλία, σε ηλικία 17 ετών και 322 ημερών.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ακριβής χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που πέρασε στο παιχνίδι μέχρι και το γκολ του, ήταν στα 221 δευτερόλεπτα!

Πρώτος, πάντως, παραμένει ο Γκάρεθ Μπέιλ που είχε βρει το δρόμο για τα δίχτυα σε ηλικία 17 ετών και 35 ημερών, την 7η Οκτωβρίου του 2006, σε ματς κόντρα στη Σλοβακία για τα προκριματικά του Euro 2008.

Ben Woodburn scored a fantastic debut goal for Wales right after the fans finished singing their anthem. What an atmosphere, what a moment ! pic.twitter.com/1jqry0qD6s

— Claude Wu (@claudewuAFC) September 2, 2017