Ο χαβαλές του Σίρερ στον Ζοσέ Μουρίνιο (vid)

Ο Πορτογάλος κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν στα... καλύτερά του, στην αναμέτρηση των φίλων του Άλαν Σίρερ κόντρα σε αυτούς του Ρίο Φέρντιναντ, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των θυμάτων αλλά και των πληγέντων του Grenfell Tower.

Ο «special one» βρισκόταν με την ομάδα του θρύλου της Νιούκαστλ, ο οποίος, πριν από το ματς, έκανε την καζούρα του στον Μουρίνιο, λέγοντας μπροστά σε όλους:

«Έμαθα ότι θα είναι μαζί μας ο κορυφαίος προπονητής, όμως απολογούμαι γιατί τελικά δεν είναι εδώ ο Σερ Άλεξ κι έτσι έχουμε τον 2ο καλύτερο προπονητή, τον Ζοσέ...». Η ατάκα του, ασφαλώς, προκάλεσε γέλια στ' αποδυτήρια...

Shearer: 'Sadly the greatest ever manager couldn't be here, but we've got the 2nd greatest.'

SAF & Mourinho pic.twitter.com/U10zWEqqoS

— That's Football! (@ThatsFootballTV) September 2, 2017