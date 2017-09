Το «αντίο» του Λουκίνα στον Ηρακλή (pic)

Ήταν για μενα τα 3 πιο γεματα χρονια της ζωης μου αυτα στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ,γεμάτα χαρες διακρισεις, πανηγυρια αλλα και πολλες λύπες πολλες στενοχώριες και δοκιμασίες που με έκαναν να ωριμασω σαν ποδοσφαιριστή αλλα και σαν άνθρωπο .. Νιώθω ευλογημένος που υπήρξα μελος αυτου του τεράστιου και περηφανου συλλόγου και που γνωρισα ολα αυτα τα παιδια αυτά τα χρονια.. Ένα ευχαριστώ προς τους συμπαίκτες,προπονητές,υπαλλήλους και φυσικα αυτον τον εκπληκτικο κόσμο της ομαδας ειναι λιγο.. Στην καρδια μου ανεξίτηλα χαραγμένες ολες αυτες οι στιγμές μεχρι να ρθει πάλι η ώρα να γραφτούν και άλλες.. ⚪#25

