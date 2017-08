Ο Μπάρκλεϊ παράτησε την Τσέλσι στη μέση των ιατρικών

Ο Ρος Μπάρκλεϊ έγραψε την ίσως πιο απίθανη στιγμή στην τελευταία μέρα των μεταγραφών, κάνοντας κάτι απίθανο. Τσέλσι και Εβερτον τα είχαν βρει στις 30 εκατ. λίρες και ο Αγγλος μέσος πήγε στο Λονδίνο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Ωστόσο, στη μέση των εξετάσεων σηκώθηκε κι έφυγε, λέγοντας ότι δεν ήθελε να αγωνιστεί για τους Μπλε.

Αυτή είναι προς το παρόν η επικρατέστερη εκδοχή για το τι συνέβη, αν και υπάρχουν αναφορές ότι κόπηκε από τους Λονδρέζους εξαιτίας κάποιου τραυματισμού και ότι θα επανέλθουν τον Γενάρη. Εάν πάντως το έχει κάνει αυτό ο Μπάρκλεϊ, θα είναι από τα πιο μυθικά ever.

BREAKING: @Everton and @ChelseaFC agreed a fee for Ross Barkley, only for the player to change his mind during the medical -Sky sources.#SSN pic.twitter.com/TZcbaQgdm4

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 31, 2017