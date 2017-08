Το ήθελε πολύ. Και την ύστατη στιγμή έγινε η μεταγραφή του. Ο λόγος για τον Σίλβιο Προτό ο οποίος αποτελεί την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού και ο ίδιος ανακοίνωσε την μεταγραφή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter.

Happy to join @olympiacos_org . Thank you @BayatMogi you are definitly The BOSS pic.twitter.com/Uq8cQsMXT7

— Silvio Proto (@Silvio_Proto1) 31 Αυγούστου 2017