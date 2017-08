Συνεχίζει να γράφει ρεκόρ ο Κριστιάνο (vid)

Στο 3' απογειώθηκε για ένα εκπληκτικό αεροπλανικό και στο 29' έβαλε το δεύτερο με πέναλτι κόντρα στα Νησιά Φερόε. Με αυτά τα δύο γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 28 συνολικά σε προκριματικές φάσεις Μουντιάλ και ξεπέρασε τον Αντρέι Σεβτσένκο (26'), για να βρεθεί μόνος του στη σχετική κορυφή.

Δεν ήταν όμως αυτό το μοναδικό επίτευγμα που παρήγαγε το παιχνίδι για τον CR7. Τα 13 είναι σε αυτή τη σειρά προκριματικών (σε έξι αγώνες) για τα γήπεδα της Ρωσίας και τον ξεπερνάει μόνο ο Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς (14 στο δρόμο για το Μουντιάλ του 1998).

Επίσης, συνολικά στην καριέρα του με το εθνόσημο έφτασε τα 77 σε 146 παρουσίες και άφησε πίσω του τον Ούγγρο, Σάντορ Κόκσις (75 σε 68 αγώνες). Εμεινε έτσι στη 2η θέση των αρχισκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων με τις Εθνικές, πίσω μόνο από τον θρυλικό Φέρεντς Πούσκας (84 σε 89).

