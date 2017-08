Άδεια στον Μαχρέζ για να τελειώσει μεταγραφή! (vid)

Όπως μετέδωσε το SkySports, ο Αλγερινός μεσοεπιθετικός, αν και προετοιμαζόταν με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του για το προσεχές ματς με τη Ζάμπια στα προκριματικά του Μουντιάλ 2018, έλαβε άδεια ώστε να κλείσει το θέμα του ποδοσφαιρικού του μέλλοντος, την τελευταία μέρα των μεταγραφών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν στο δημοφιλές βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η αιτιολόγηση της άδειας είναι πως: «την έλαβε ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του σε νέο κλαμπ...».

Ο Αντόνιο Κόντε ήταν ο τελευταίος που είχε κάνει κίνηση για τον Μαχρέζ, όμως το όνομα της ομάδας με την οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών ο ποδοσφαιριστής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί...

WATCH: @Mahrez22 given permission to leave Algeria squad to complete transfer to a new club: https://t.co/uSEW2SZJEI https://t.co/NfW61uYzGG

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 31, 2017