Η Σαπεκοένσε συνάντησε τον Πάπα (vid)

Η αποστολή της Σαπεκοένσε, μαζί με τους επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος Ρουσέλ και Φόλμαν, ταξίδεψε στο Βατικανό, προκειμένου να συναντήσει τον Πάπα Φραγκίσκο. «Πιστεύω ότι αυτό που έγινε στη ζωή μου ήταν θαύμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στο ποδόσφαιρο και παίζω σε υψηλό επίπεδο. Τώρα, απολαμβάνω κάθε στιγμή που παίζω», τόνισε ο Ρούσελ. Η βραζιλιάνικη ομάδα βρήκε την ευκαιρία να βρεθεί στο Βατικανό ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Ρόμα, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούνε για την οικονομική της ενίσχυση.

