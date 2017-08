Ανακοίνωσε τη συμφωνία με Ολυμπιακό για Τζούρτζεβιτς η Παρτιζάν

Από το gazzetta.gr μάθατε ότι Ολυμπιακός και Παρτιζάν τα έχουν βρει για τον Ούρος Τζούρτζεβιτς και ότι ο παίκτης ετοιμάζεται να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Λίγο αργότερα, οι Σέρβοι επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ μας τονίζοντας ότι τα έχουν βρει με τους πρωταθλητές Ελλάδας, λαμβάνοντας 2.500.000 ευρώ ενώ θα διατηρήσουν και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 15%.

Το μήνυμα της Παρτιζάν στο twitter:

«Εκλεισε η συμφωνία μεταξύ της Παρτιζάν και του Ολυμπιακού για τον Ούρος Τζόρτζεβιτς για 2.500.000 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται 15% ποσοστό μεταπ ώλησης. Καλή τύχη Ούρος».

A deal between #FKP and @olympiacos_org for the €2.5m sale of Đurđević is close. Includes 15% sell-on clause. Good luck Uroš #volimpartizan

