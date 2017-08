Ντεμπελέ: «Πάντα ονειρευόμουν να παίξω στη Μπαρτσελόνα» (vid)

Οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Sportingbet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5%* στο Λάρισα – Αστέρας Τρίπολης. *Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις (21+).

Ο Γάλλος ακραίος χαφ που χρειάστηκε να συμπεριφερθεί με άσχημο τρόπο στη Μπορούσια Ντόρτμουντ και να απέχει από τις υποχρεώσεις του με τη γερμανική ομάδα προκειμένου εκείνη να τον παραχωρήσει στους «μπλαουγκράνα», βρίσκεται από το πρωί στα γραφεία του συλλόγου της Βαρκελώνης.

Μιλώντας στην κάμερα του επίσημου καναλιού της Μπαρτσελόνα λίγο προτού βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο, ανέφερε:

«Από παιδί ονειρευόμουν να παίξω στη Μπαρτσελόνα, την καλύτερη ομάδα με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και είμαι πολύ χαρούμενους που ζω πλέον αυτό το όνειρο που είχα από μικρός. Θέλω να βοηθήσω το κλαμπ και να καταφέρω να συνεργαστώ σωστά με τους συμπαίκτες μου για να συμβάλλω κι εγώ στη διεκδίκηση των τίτλων».

Η μεταγραφή κόστισε 105 εκατ.ευρώ συν τα μπόνους, ενώ η ρήτρα που του τοποθετήθηκε ανέρχεται στα 400 εκατ.ευρώ.

Look away BVB fans. Dembele is now in different colors.pic.twitter.com/WATCWVxV7P

— DW Sports (@dw_sports) August 28, 2017