Ρέινα: «Αν ήταν αντίο; Δεν ξέρω...» (vid)

Ο Ισπανός τερματοφύλακας της Νάπολι, λίγο μετά τη νίκη (3-1) της ομάδας του επί της Αταλάντα στο «Σαν Πάολο», το βράδυ της Κυριακής, αποχωρώντας από το γήπεδο έδειξε να περιμένει κι εκείνος την κατάληξη της υπόθεσης της πιθανής μετακίνησής του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Αν ήταν αντίο αυτό; Δεν ξέρω...» απάντησε φευγαλέα ο Ρέινα, για τον οποίο οι Παριζιάνοι φέρονται να έχουν προσφέρει 7 εκατ.ευρώ στους «παρτενοπέι» και στον ίδιο 2,5 εκατ.ευρώ το χρόνο.

Dries Mertens pushes Pepe Reina to salute the Napoli fans again pic.twitter.com/KoJgEUwmSM

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) August 27, 2017