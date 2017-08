«Χυλόπιτα» σε Μπαρτσελόνα από Λυών

Γαλλικά Μέσα αναφέρουν με βεβαιότητα ότι η Μπαρτσελόνα δέχτηκε ακόμα μία άρνηση για φέτος. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είχε να κάνει με κάποιον από τους διάσημους παίκτες που διεκδικεί, αλλά για εναν άγνωστο επιθετικό. Πρόκειται για τον 18χρονο επιθετικό, Μιζιάν Μαολιντά, για τον οποίο η Λυών είπε όχι στα οκτώ εκατ. ευρώ που φέρεται να της προσέφεραν οι Καταλανοί. Ο Μαολιντά έχει φέτος δύο συμμετοχές με την Α' ομάδα και είναι διεθνής με τα μικρά κλιμάκια των Τρικολόρ.

Lyon have rejected an €8m offer from Barcelona for 18-year-old attacker Myziane Maolida, according to Téléfoot https://t.co/vNcNG4qUOi

— Get French Football (@GFFN) August 27, 2017