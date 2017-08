Παρί-Μονακό συμφώνησαν για Μπαπέ και τους φρέναρε το «FFP»

Ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε μία ανάσα από το να γίνει παίκτης της Παρί, αλλά το deal σταμάτησε προσωρινά από την UEFA. Η Μονακό δέχτηκε τα 155 εκατ. ευρώ που της δίνουν οι Παριζιάνοι για τον πιτσιρικά σούπερ ταλαντούχο φορ. Ωστόσο, παρά τη συμφωνία των δύο γαλλικών ομάδων, η μεταγραφή έχει κολλήσει σε πρώτη φάση, καθώς δεν μπορούν να την περάσουν από τους κανονισμούς του «FFP», όπως η Παρί είχε καταφέρει να κάνει με τον Νεϊμάρ. Στρατός νομικών και λογιστών επεξεργάζονται το πλάνο, ώστε να προλάβει η Παρί να τον αγοράσει πριν λήξη η περίοδος των μεταγραφών.

PSG agree €155m deal for Kylian Mbappé but move held up by FFP talks https://t.co/pZ7oc1VQMZ By @FabrizioRomano and @m_christenson

— Guardian sport (@guardian_sport) August 27, 2017