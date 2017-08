Απευθείας Βέλγιο ο Μιραλάς, φήμες για Ολυμπιακό!

Το ταξίδι του Κέβιν Μιραλάς με προορισμό το Βέλγιο λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Έβερτον με την Τσέλσι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League «φούντωσε» ξανά τις φήμες που θέλουν τον Ολυμπιακό να κινείται για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ.

Ο Μιραλάς δεν προτιμήθηκε από τον Ρόναλντ Κούμαν για το ματς με τους «blues» και έλαβε άδεια να επιστρέψει στην πατρίδα του προκειμένου να ενσωματωθεί με την αποστολή της εθνικής Βελγίου για τα ματς με Γιβραλτάρ και Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Βέλγοι δημοσιογράφοι επικαλούμενοι ελληνικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει με την μορφή δανεισμού τον Μιραλάς, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τα «ζαχαρωτά» μέχρι το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω φήμες ενισχύονται και από τον ίδιο τον Μιραλάς, ο οποίος επέλεξε το συγκεκριμένο τάιμινγκ για να πατήσει «like» στις τελευταίες αναρτήσεις των Πειραιωτών στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι χαρακτηριστικό πως επέλεξε τα ποσταρίσματα που αφορούν τη χθεσινή νίκη επί της Λαμίας, στην ενδεκάδα που επέλεξε ο Χάσι, αλλά και στην κλήρωση του Champions League.

No Kevin Mirallas in the Everton squad. He's flying to Belgium. Unconfirmed story in Greece that Olympiakos want to take him on loan. #efc pic.twitter.com/b4AMmbTl5p

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) August 27, 2017