Ο Κοουτίνιο ζήτησε από τη Λίβερπουλ να μην τον δηλώσει στο Champions League (vid)

Εάν αληθεύουν όσα αναφέρει το «beIN SPORTS», μόλις σημειώθηκε η πιο σοβαρή εξέλιξη στην υπόθεση του Φιλίπε Κοουτίνιο. Σύμφωνα με το δίκτυο, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, θέλοντας να πιέσει όσο μπορεί το ζήτημα της μεταγραφής του στην Μπαρτσελόνα, φέρεται να έφτασε στο ακραίο σημείο να ζητήσει από τη Λίβερπουλ να μην τον συμπεριλάβει στη λίστα για το Champions League. Είναι πολύ σοβαρό εάν έχει συμβεί, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από κάπου.

Την ίδια στιγμή, διάφορα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Κκουτίνιο επικοινώνησε με την Μπάρτσα, για να μάθει τι συμβαίνει μετά και την απόκτηση του Ουσμάν Ντεμπελέ. Από το club φέρονται να του είπαν ότι αυτό δεν ακυρώνει την προσπάθεια και την επιθυμία τους να αποκτήσουν κι εκείνον.

Coutinho hoping Barcelona signing Dembélé doesn't mean they're giving up on him. Still wants Barcelona move. Told his "mood is very low" — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 25, 2017