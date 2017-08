Βαλβέρδε για Ολυμπιακό: «Ξεχωριστό που θα επιστρέψω»!

Ηταν το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κλήρωσης για τον Ολυμπιακό. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ως προπονητής της Μπαρτσελόνα θα εμφανιστεί και πάλι στο Καραϊσκάκη, θέλοντας όμως να νικήσει την πρώην ομάδα του. Ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου για το σαββατιάτικο παιχνίδι με την Αλαβές, μίλησε γι' αυτή την επιστροφή του:



«Ο όμιλος είναι δύσκολος. Η Γιουβέντους είναι η περσινή φιναλίστ και η Σπόρτινγκ ήταν η πιο δυνατή ομάδα από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ηθελα να γυρίσω στην Ελλάδα και να παίξω αντίπαλος με τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το ξεχωριστό και είμαι ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω εκεί».

Valverde: "The #UCL group is tough. Juve got to the final and it will special to go back to face Olympiacos" #FCBlive pic.twitter.com/8ewGWNrYqZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2017