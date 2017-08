Ξανά Διάβολος ο Ζλάταν! (pics & vid)

Ηταν κάτι που είχε γίνει ουσιαστικά γνωστό και τώρα είναι και επίσημο. Ο Σουηδός επιθετικός, που τραυματίστηκε σοβαρά στο τελευταίο κομμάτι της περασμένης σεζόν, έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο για έναν χρόνο με τους Κόκκινους Διαβόλους και πήρε τη φανέλα με τον αριθμό 10 [ο Λουκάκου τον είχε ρωτήσει αν μπορεί να πάρει το 9 που φορούσε πέρυσι]. Ο 35χρονος έπαιξε τη σεζόν 2016-17 σε 46 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και σημείωσε 28 γκολ και μετρά αντίστροφα για να τεθεί στη διάθεση του Ζοσέ Μουρίνιο. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Ζλάταν είναι στον δρόμο για να επιστρέψει και που θα είναι ξανά μαζί μας. Μετά τα όσα έκανε πέρυσι αξίζει εμπιστοσύνη και θα είμαστε υπομονετικοί για την επιστροφή του. Σίγουρα θα είναι σημαντικός για εμάς στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν» είπε ο Special One.

«Είμαι ξανά εδώ για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Δική που πρόθεση και του club ήταν πάντα να μείνω. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω ξανά στο Old Trafford αλλά ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει ότι θα είμαι έτοιμος. Αυτό το διάστημα έχω δουλέψει σκληρά για να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση» είπε ο Ζλάταν.

