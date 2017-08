Λίβερπουλ σε Μπάρτσα: Μάταιη κάθε πρόταση για Κοουτίνιο

Εχουν γίνει ήδη τρία ή τέσσερα πραγματικά χτυπήματα (σ.σ.: κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά). Σε όλα η Μπαρτσελόνα βρήκε κλειστή την πόρτα της Λίβερπουλ για τον Φιλίπε Κοουτίνιο. Τα τελευταία δημοσιεύματα λένε ότι οι Καταλανοί θα επιστρέψουν με πρόταση 140 εκατ. λιρών για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό και ότι γι' αυτό άφησαν τις περιπτώσεις Σερί, Ντεμπελέ, ώστε να ρίξουν όλο το χρήμα εκεί.

Ωστόσο, οι Reds φαίνεται πως έχουν φροντίσει εκ των προτέρων να επικοινωνήσουν με τους Μπλαουγκράνα και να τους έχουν ενημερώσει ότι θα είναι μάταιες όλες οι κινήσεις τους. Οτι δεν έχει νόημα να προσφέρουν 140 εκατ. λίρες, καθώς δεν θα δεχτούν ούτε για 180 εκατ.

Liverpool have let Barcelona know that there's no point bidding £138m for Philippe Coutinho because they wouldn't even sell him for £150m

No fourth bid from #FCB yet for Phil Coutinho. If tabled, it will receive the same treatment as the others from #LFC https://t.co/fXqjUngbA2 pic.twitter.com/ru1GHpgypS

— Melissa Reddy (@MelissaReddy_) August 23, 2017