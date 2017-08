Η Μακάμπι Χάιφα ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (22/8) την απόκτηση του Στέφανου Αθανασιάδη για τα επόμενα δύο χρόνια και λίγο αργότερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον πρώην, πλέον, αρχηγό της.

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί από τα βάθη της καρδιάς της τον Κλάους για την ιστορικής σημασίας προσφορά του στην ομάδα που υπηρέτησε από κάθε πόστο τα τελευταία 20 χρόνια και του εύχεται ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της σπουδαίας καριέρας του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ «ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος με τον σύλλογο να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης».

#Klaus leaves the club as the first goalscorer in #PAOK European history. Thank you for some great nights #Captain pic.twitter.com/CwJ42KBreL

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 22 Αυγούστου 2017