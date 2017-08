Ο Σέργιο Αγουέρο έκανε «θέατρο» κερδίζοντας την αποβολή του Σνάιντερλιν και φυσικά έπεσε... γλέντι. Και από τον Γκάρι Νέβιλ!

Ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβασε, στο λογαριασμό του στο twitter, το σχετικό βίντεο γράφοντας: «Ακόμη έχει τον αστράγαλο του».

Ε, λογικό!

He got his Ankle.. https://t.co/hkY5QpdAft

— Gary Neville (@GNev2) 22 Αυγούστου 2017