Επικός Ρούνεϊ: «Όμορφο να βλέπεις οικεία πρόσωπα» (pic)

Η φωτογραφία που κυκλοφορεί από χθες μετά το γκολ του στο «Etihad», με τους τρεις οπαδούς να είναι στεναχωρημένοι στις ίδιες θέσεις, έπεσε στα χέρια και του... θύτη Γουέιν Ρούνεϊ.

Ε, ο άσος της Έβερτον, που άνοιξε το σκορ στο χθεσινό ματς είπε να τους... τρολάρει με επικό τρόπο.

Ανέβασε την επίμαχη φωτογραφία και έγραψε: «Πάντα είναι όμορφο να βλέπεις οικεία πρόσωπα».

Τουλάχιστον, ακομπλεξάριστος.

Always nice to see a few familiar faces pic.twitter.com/pr15fYfG7q

— Wayne Rooney (@WayneRooney) August 21, 2017