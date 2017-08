Ρούνεϊ: Ο... εφιάλτης επέστρεψε για τη Σίτι 4 χρόνια μετά! (pic)

Τα 200 γκολ έφτασε ο Γουέιν Ρούνεϊ στην Premier League, αφού σκόραρε στο Etihad εναντίον της Σίτι.

Σαν παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε βρει δίχτυα στην έδρα των «πολιτών», 4 χρόνια πριν. Οι δύο στιγμές των πανηγύρισμων του Άγγλου επιθετικού συνδυάστηκαν σε μια υπέροχη φωτογραφία, η οποία δείχνει 3 φίλους της Σίτι να κάθονται ακριβώς στην ίδια θέση μέσα στο γήπεδο με αυτή που είχαν διαλέξει προ τετραετίας και να βλέπουν τον Ρούνεϊ να τους πληγώνει ξανά.

Δείτε τη

4 years later and Wayne Rooney is still breaking Man City hearts. pic.twitter.com/wZuLTSGSqs

— ESPN UK (@ESPNUK) 21 Αυγούστου 2017