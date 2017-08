Ρούνεϊ, ο δεύτερος 200άρης της Premier (vid)

Οι Πολίτες είναι από τους αγαπημένους του. Αυτό που τους έβαλε είναι το 9ο, ενώ έχει σκοράρει απέναντί τους το 50ο, 150ο και τώρα το 200ό γκολ της καριέρας του. Ετσι ο Γουέιν Ρούνεϊ έγινε ο δεύτερος μετά τον Αλαν Σίρερ (260) που πιάνει την δεύτερη κατοστάρα γκολ στην Premier League.

Ο θρυλικός Άγγλος στράικερ, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει αποκλειστικά στο ελληνικό FourFourTwo του gazzetta.gr είχε δηλώσει πως θεωρούσε ότι ο Ρούνεϊ θα ξεπερνούσε το ρεκόρ του των 260 τερμάτων στην Premier League. Ρεκόρ το οποίο παραμένει πολύ μακρινό, παρότι ο πρώην φορ της Νιούκαστλ έχει σταματήσει εδώ και καιρό. «Πίστευα ότι ο Γουέιν Ρούνεϊ θα τα κατάφερνε ή θα έφτανε κοντά στο να το κάνει, αλλά αυτό δείχνει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο», είχε πει χαρακτηριστικά. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη.

