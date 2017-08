Ο Ζλάταν πήγε να... μουντάρει τον Μπεγί! (vids)

Which knee? @azsportswear #azbyzlatan pic.twitter.com/xp3Aqmgdkv

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 20, 2017

Hope you're almost ready to return, @Ibra_official, I'll be right here! pic.twitter.com/LHMS6StsXO

— Eric Bailly (@ericbailly24) August 20, 2017