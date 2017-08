Υπέρ της Μπαρτσελόνα… όχι σφύριξε, αλλά έπαιξε ο διαιτητής, Τρουχίγιο Σουάρεθ, ο οποίος σταμάτησε αντικανονικά παίκτη της Μπέτις…

Γρήγορο Στοίχημα σε Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Don't ever tell me Barcelona don't bribe the referees. pic.twitter.com/0mlZ4NSKlP

— Mike Sanz (@mikesanz19) August 20, 2017