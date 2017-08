Γυρίζει Γιουνάιτεντ ο Ιμπραΐμοβιτς

Εχει γραφτεί κι άλλες φορές ότι η Γιουνάιτεντ σκοπεύει να δώσει συμβόλαιο στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, αλλά σύμφωνα με το «ESPN», αυτό είναι δεδομένο ότι θα συμβεί και μάλιστα οριοθετείται συντομότερα απ' ό,τι θα περίμεναν άπαντες.

Το μεγάλο δίκτυο αναφέρει ότι μέσα στην επόμενη βδομάδα μπορεί και να έχουν πέσει υπογραφές για μονοετή συμφωνία. Μάλιστα εξηγεί ότι το διαφημιστικό τμήμα του club ασχολείται με τις φανέλες που θα προωθηθούν με το όνομα του Ιμπρα και γενικότερα με το εμπορικό πλασάρισμα.

Sources: Manchester United expect Zlatan Ibrahimović to sign a new contract this week. https://t.co/s3p0CM7KKH pic.twitter.com/G5b2iU3AdZ

— ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2017