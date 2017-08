Γ. Σαββίδης: «Πάνω από όλα, η ανθρώπινη ζωή...» (pic)

Προσωπικά εγώ και η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του εκλιπόντος. Φίλαθλοι όλων των ομάδων προσέξτε τους κινδύνους, διαφυλάξτε τη ζωή σας.Πάνω άπο όλα έχει άξια η ανθρώπινη ζώη ανεξαρτήτως χρώματος #rip

