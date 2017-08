Η αστυνομία του Στόουκ τρολάρει τον Οζίλ! (pic)

Κάποιος προσπάθησε να πικάρει την Στόουκ στο twitter, κάνοντας λόγω για «κλοπή» (σ.σ. ακυρώθηκε κανονικό γκολ της Άρσεναλ για οφσάιντ) στον επίσημο λογαριασμό της αστυνομίας της πόλης. Η απάντηση που έλαβε, όμως, ήταν... πληρωμένη. «Συγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμασταν απασχολημένοι ψάχνοντας έναν άνθρωπο που χάθηκε με επώνυμο Οζίλ. Τον έχετε δει;», ήταν το tweet, με την αστυνομία, φυσικά, να εξηγεί στη συνέχεια ότι ελπίζει να μην υπήρξαν παρεξηγήσεις λόγω του αστείου της.

apologies for the delay in replying. We've been busy looking for a missing person, surname Ozil. Have you seen him? #Banter

— Stoke Police (@policingstoke) August 20, 2017