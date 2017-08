Πανηγύριζε και κρεμόταν η ετικέτα με την τιμή (vid)

Νέο απόκτημα στη Νις ο Ρεμί Βάλτερ, έβαλε στην τρίτη εμφάνισή του γκολ κόντρα στην Γκινγκάμπ. Μόνο που το καλύτερο το φύλαγε άθελά του για τον πανηγυρισμό. Καθώς έτρεχε ευτυχισμένος με τα χέρια ψηλά, έξω από τη φανέλα του είχε βγει και ανέμιζε η ετικέτα με την τιμή. Προφανώς μόλις είχε αγοραστεί και ξέχασαν να τον ενημερώσουν. Τουλάχιστον να είχαν προλάβει να την πλύνουν...

OGC Nice's Rémi Walter celebrates his goal by realising that the price tag is still in his shirt! (@philousports) pic.twitter.com/yh73NlLNyQ

— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) August 19, 2017