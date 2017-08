Η φανέλα της Μπαρτσελόνα που τιμά τα θύματα (pic)

Η λίγκα έδωσε την άδειά της και η Μπαρτσελόνα θα τιμήσει με ξεχωριστό τρόπο τα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας, που συγκλόνισε τη Βαρκελώνη. Οι μπλαουγκράνα θα αντιμετωπίσουν την Μπέτις στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και αντί για τα ονόματα των παικτών στο πίσω μέρος της φανέλας θα αναγράφεται απλά το «Barcelona», ενώ στο στήθος θα υπάρχει το hashtag #TotsSomBarcelona. Οι ομάδες, φυσικά, θα φοράνε και μαύρα περιβραχιόνια, ενώ θα υπάρξει και ενός λεπτού σιγή

#TotsSomBarcelona Barcelona's shirt against Real Betis will pay tribute to the victims of the terrorist attacks https://t.co/2pNrgg8UuY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2017