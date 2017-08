Γελούσε με τον Κόστα ο Αντόνιο Κόντε! (vid)

Ο κόουτς των «μπλε» το μοναδικό που θέλησε να τονίσει ήταν πως είναι... πολύ αστεία όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όπως ακριβώς και η συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα ο ποδοσφαιριστή, για τον οποίο ανέφερε:

«Ανήκει στο παρελθόν, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Όλοι στην ομάδα ξέρουν τι συνέβη πέρυσι...».

WATCH: Does Conte think Diego Costa is 'being treated like a criminal'? Clearly not https://t.co/00Vj8XfBuU https://t.co/Fi8Fpld3WG

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 18, 2017