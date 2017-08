Δεν μέτρησε γκολ στην Κρασνοντάρ, αλά Λάμπαρντ με τη Γερμανία (vids)

Ο Ρίστιτς της Κρασνοντάρ έκανε εξαιρετική λόμπα από μακριά. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο και μετά ένα μέτρο εντός εστίας. Ο ρέφερι όμως και ο βοηθός του δεν πήραν χαμπάρι ότι ήταν γκολάρα και δεν το μέτρησαν, με το σκορ εκείνη τη στιγμή στο 2-1 επί του Ερυθρού Αστέρα για το Europa League. Η όλη φάση θύμισε εκείνη του Φρανκ Λάμπαρντ στο Γερμανία-Αγγλία στη φάση των «16» του Μουντιάλ του 2010.



#OnThisDay in 2010, Lampard scored this screamer vs Germany before England came from 2 down to win 3-2...#ENGGER pic.twitter.com/CtFL2ECge6

— The Sportsman (@TheSportsman) June 27, 2017