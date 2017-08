Το μήνυμα των Μπαρτσελόνα και Εσπανιόλ για την επίθεση στη Βαρκελώνη (pics)

Η Βαρκελώνη θρηνεί μετά την τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της πόλης. Μπαρτσελόνα και Εσπανιόλ έσπευσαν αμέσως να στείλουν τα μηνύματά τους.

«Είμαστε πολύ λυπημένοι μετά την επίθεση στην πόλη μας. Όλες οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους ανθρώπους της Βαρκελώνης», έγραψαν στο twitter οι μπλαουγκράνα. «Η πιο όμορφη πόλη του κόσμου, η πόλη μας. Πενθούμε για σένα και τους κατοίκους σου. Δύναμη και κουράγιο Βαρκελώνη», ήταν αντίστοιχα το μήνυμα της Εσπανιόλ.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2017