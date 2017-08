Δεν τα πήγε και πολύ καλά στην πρώτη εμφάνισή του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ο Παουλίνιο. Ο Βραζιλιάνος μέσος μόλις υπέγραψε, βγήκε στο χορτάρι του «Καμπ Νόου» για τα κλασικά γκελάκια, αλλά στο τρίτο έχασε την μπάλα και αμέσως τον γλέντησε το Twitter, καθώς αποκτήθηκε αντί 40 εκατ. από ομάδα της Κίνας, με τα σχετικά σχόλια για τα... προϊόντα από την Ανατολή.

Paulinho showing what €40 Million buys you in today's market. pic.twitter.com/xdvQsik2Wb

