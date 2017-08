Αποθέωσε τον κόσμο της Σέλτικ ο ΜακΓκρέγκορ! (pic)

Οι φίλοι των «καθολικών» είδαν την ομάδα τους να φτάνει πανεύκολα στο τελικό 5-0, στο πρώτο ματς του τελευταίου γύρου της προκριματικής φάσης του Champions League και ετοιμάζονται πλέον για τους ομίλους.

Πριν από την έναρξη του αγώνα της Τετάρτης, αποκαλύφθηκε ένα κορεό, στο οποίο αναγραφόταν: «Δεν ήρθαμε απλά για να πάρουμε μέρος, αλλά για να κατακτήσουμε».

Ο δημοφιλής αθλητής του MMA είδε το κορεό και απάντησε μέσω social media, γράφοντας:

Celtic Football Club STAND UP!!!

This is what die hard support from your fans looks like!

What a sight! What a team!

Thank you all! pic.twitter.com/txU38gCogI

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 17, 2017