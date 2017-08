Κριστιάνο: «Θέλετε να νικήσετε κόντρα σε 10, έτσι;» (vid)

Έχοντας αντικρίσει και τη δεύτερη κίτρινη από τον διαιτητή για πτώση στην περιοχή, λίγα λεπτά μετά το γκολ του και την πρώτη κίτρινη για τη φανέλα που έβγαλε, ο Πορτογάλος κατευθυνόταν στ' αποδυτήρια και βλέποντας τους ανθρώπους των «μπλαουγκράνα», αντέδρασε.

«Θέλετε να νικήσετε απέναντι σε 10, έτσι;» ήταν η ατάκα που φέρεται να τους είπε, με κάποιο μέλος του τιμ των Καταλανών να του απαντάει: «Εννοείται».

Δείτε το βίντεο:

Cristiano: "So you want to win against 10 now?

Barça delegate Carles Naval: "Of course, man" pic.twitter.com/gtcJQj1F3z

