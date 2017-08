«Ξέσπασε» στον Σουάρες ο Σέρχιο Ράμος (vid)

Ο φορ της Μπαρτσελόνα κέρδισε την ανατροπή από τον Κέιλορ Νάβας για να ισοφαρίσει προσωρινά ο Μέσι στην ήττα (3-1) της Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Κυριακής στο «Καμπ Νόου».

Ο Σέρχιο Ράμος πίστεψε πως ο Σουάρες είχε εκμεταλλευτεί την περίσταση και έκανε «θέατρο», με αποτέλεσμα να τρέξει πάνω του για να τον σηκώσει, αλλά τελικά να τον πετάει από την άλλη πλευρά.

Ramos helping Suarez. Only love for my Capitán, @SergioRamos. pic.twitter.com/UgDYwa9jDf

— SR (@shadd_e) August 13, 2017