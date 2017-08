Ο Μαρσέλο... ετοίμασε τη φανέλα στον Κριστιάνο! (vid)

Προφανώς θα το είχαν συζητήσει μεταξύ τους...

Ο Πορτογάλος δεν ήταν δυνατό να αφήσει να περάσει έτσι αυτό που έκανε ο Αργεντινός στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» πριν από λίγους μήνες κι έτσι, όταν σκόραρε στη Βαρκελώνη κι αφού πρώτα πέταξε τη φανέλα για να... επιδείξει το άρτιο σώμα του, ο Μαρσέλο του ετοίμασε τη φανέλα και ο Κριστιάνο την ύψωσε να τη δουν όλοι...

Δείτε το βίντεο :

Marcelo telling Ronaldo to do the celebration pic.twitter.com/SIYL8EXGVz

— Lukita (@ModricEsque) August 13, 2017