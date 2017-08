Αποβλήθηκε ο Κακά γιατί... αστειεύτηκε με αντίπαλο! (vid)

Ο Βραζιλιάνος πρώην αστέρας της Μίλαν, μόλις για δεύτερη φορά στην καριέρα του είδε το κόκκινο χρώμα της κάρτας του διαιτητή, όμως αυτή τη φορά έγινε για πολύ χαζό λόγο...

Σε σύρραξη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Ορλάντο και των Ρεντ Μπουλς της Νέας Υόρκης, ο Κακά έπιασε από το πρόσωπο τον Κόλιν για να τον σταματήσει, οι δυο τους γέλασαν γιατί έχουν εξαιρετική σχέση, όμως ο ρέφερι το παρεξήγησε και έστειλε τον 35χρονο χαφ στ' αποδυτήρια.

Για να το κάνει, συμβουλεύτηκε και αρκετά λεπτά το βίντεο ριπλεϊ και πάλι δεν κατάλαβε...

After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. #NYvORL https://t.co/eoyP2CckxJ

— Major League Soccer (@MLS) August 13, 2017