Ομπεμαγιάνγκ: «Στη Μίλαν... κοιμούνται»! (vid)

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός άνοιξε συζήτηση με τους διαδικτυακούς του φίλους σε live video μέσω social media και μια ατάκα του ήταν αρκετή για να καταλάβει κανείς ότι εκείνος τουλάχιστον... έριξε το μπαλάκι στους «ροσονέρι» αλλά δεν πήρε κάποια απάντηση.

«Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω στη Μίλαν, αλλά κοιμούνται εκεί. Τι να κάνω εγώ;» ήταν μια από τις απαντήσεις του σε ένα από τα μηνύματα που έλαβε!

Aubameyang responds to a Milan fan on Instagram: "I want to [return], but they [Milan] are sleeping, what can I do?"pic.twitter.com/TP1Ll00gVo

— Milan Eye (@MilanEye) August 12, 2017